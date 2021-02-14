فيديو.. الزعاق يكشف أبرز مواسم البرد: “بياع الخبل عباته”

المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن الربيع يكون في أواخر مواسم الشتاء وينقسم إلى 3 أقسام: ربيع بارد، ربيع معتدل، ربيع حار.

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إن آخر الربيع المعتدل “برد بياع الخبل عباته” وهذا يأتي في أواخر موسم العقارب، وأواخر موسم الربيع الحار “برد العجوز” وسمي بهذا الاسم لأنه يقع في عجز الشتاء أي في آخره.

وأضاف “الزعاق” أنه يُقال إنه سُمي ببرد العجوز نسبة إلى امرأة طاعنة في السن من بني إسرائيل تنبأت بعودة البرد فعاد كما قالت، وقيل إن هناك عجوزاً شعرت بالدفء فجزت أصواف الغنم فعاد البرد وهلك القطيع بأكمله.

في سياق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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