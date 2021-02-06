فيديو.. الشاب الحويطي يروي تفاصيل إنقاذ المسن من سيول ضباء

المواطن - الرياض

روى الشاب إبراهيم الحويطي، تفاصيل إنقاذه للمسن في سيول ضباء والعبور به وسط المياه بعد تعثر سيارته في السيول.

بعد تداول الفيديو في منصات التواصل الاجتماعي.. "إبراهيم الحويطي" يروي قصة إنقاذه لمسن بعد أن جرف السيل سيارته في #ضباء شمال غرب #السعودية عبر:@naemalshehri pic.twitter.com/6qlsFKv7rb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 6, 2021

حمله وسط سيل جارف:

وقال الشاب الحويطي، خلال لقاء مع قناة “العربية”: إنه وجد الرجل المُسن جالسًا فوق سقف سيارته العالقة في مياه السيول، وهو ما دفعه للدخول إلى موقع السيارة وإنقاذ الرجل من خلال حمله والخروج به من المياه.

المسن لم يصب بأذى:

وأضاف أنه تم إبلاغ الدفاع المدني بالواقعة، كما ذكر أن المُسن في صحة جيدة الآن، ولم يُصب بأذى في الحادث.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لإنقاذ المُسن خلال الساعات القليلة الماضية، في موقف لاقى استحسان وتقدير العديد من المتابعين على المنصات المختلفة.







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