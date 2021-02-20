فيديو .. الكلاب تتحول للون الوردي والأزرق في روسيا فما السبب؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تحولت الكلاب إلى اللون الوردي في مدينة سابقة لتصنيع الأسلحة الكيماوية في روسيا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث وقعت الحوادث في مدينة دزيرجينسك، أحد أسوأ المناطق تلوثًا في العالم.

كلاب وردية وزرقاء:

وقال أحد الخبراء: إن لون وبراز الكلاب تحول إلى اللون الأزرق، ويُظهر مقطع فيديو الكلاب المنكوبة والتي تغيرت ألوانها، ومنذ ذلك الحين، فيما زعم المسؤولون وطبيب بيطري كبير للسكان المحليين أن السبب لم يكن سامًّا، وأنكروا أن الكلاب عانت من حرق كيميائي، ولكن على الرغم من هذا، فمن المعروف أن الحيوانات ستظل تحت المراقبة الدقيقة لمدة 20 يومًا.

وفي منطقة منفصلة من المدينة- حيث تم إلقاء ما يقرب من 300000 طن من النفايات الكيميائية أثناء وبعد الحرب الباردة- تم الإبلاغ الآن عن حالات لكلاب ذات لون وردي، وقالت التقارير: إنه تم رصدهم بالقرب من مصنع دفاع كريستال- الذي يصنع المتفجرات والذخيرة.

أسباب تغيير جلد الكلاب:

فيما تم اكتشاف ما مجموعه سبعة شوارد في وقت سابق من هذا الشهر بجلد أزرق بالقرب من مصنع دزيرجينسكوي أورجستيكلو المتهالك، الذي كان في السابق منشأة إنتاج كيميائية كبيرة تصنع حمض الهيدروسيانيك وزجاج شبكي.

وتم إجراء تحليل لدم الكلاب وبرازها في أحد المعاهد لأبحاث الكيمياء في جامعة ولاية نيجني نوفغورود، ولجنة المراقبة البيطرية الحكومية، ووجد هذا أن اللون الصادم لم يكن خطيرًا على صحتهم، ولم يتضح ما إذا كان قد تم الإمساك بالعديد من الكلاب “الوردية” التي تم الإبلاغ عنها ليتم اختبارها بنفس الطريقة، أو ما هو سبب تغير لونها.

شارك الخبر







شارك الخبر