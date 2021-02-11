فيديو.. المسند: السيارة آمن مكان بعيداً عن الصواعق

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، خطورة العواصف الرعدية والصواعق على حياة الإنسان مشيرًا إلى أن الأرض تتعرض كل ثانية إلى ما يتراوح بين 50-100 صاعقة.

خطورة الصواعق الرعدية

وقال المسند إن معظم الصواعق يبلغ طولها في المتوسط 3 – 4كم، في حين يبلغ قطر خط البرق أو حزام البرق حوالي 1 بوصة مشيرًا إلى حدوث حوالي 2000 عاصفة رعدية في كل لحظة على مستوى العالم، ومتوسط عدد البروق في الثانية 100، ومتوسط عدد البروق يومياً نحو 8 ملايين.

ولفت إلى أن البرق لا ينحصر في العواصف الرعدية، بل تمت مشاهدة بعض أنواع البرق في الأعاصير الكبيرة، وفي البراكين الثائرة، وفي العواصف الثلجية الضخمة.

شدة البرق والرعد

وتابع المسند : شرارة البرق قد تمتد إلى أكثر من 10 كم أفقياً، وأطول ومضة برق تم تسجيلها لا تتجاوز 1.5 ثانية بينما قد يُسمع الرعد من مسافة 19كم في حالة الهدوء التام، وفي حالات (معينة) وظروف جوية ملائمة قد يُشاهد البرق من مسافة تصل إلى 100كم.

وأضاف أنه يمكن أن تعرف بُعد البرق أو الصاعقة عنك بحساب الفرق بين رؤية البرق وسماع الرعد أو الصاعقة بالثواني والحاصل تقسمه على 3 ويكون الناتج هو البعد بالكيلومتر تقريباً.

وأشار المسند إلى أن أكثر المناطق في السعودية يتردد فيها البرق: عسير ثم مرتفعات جازان ثم الباحة ثم مرتفعات الطائف ثم حرة رهط الواقعة بين مكة والمدينة ثم مثلث مهد الذهب بريده شقراء، ثم المدينة، ثم حفر الباطن وجنوبه.

وقال إنه عندما تضرب صاعقة قريباً منك قد تسبب تلفاً في طبلة الأذن، وفي الغالب تسقط أرضاً لشدة الموجات الصوتية المتولدة عن الصاعقة لافتًا إلى أن آمن مكان بعيداً عن الصواعق السيارة ومن ثَم المنزل ـ بإذن الله ـ وفي المنزل ينبغي أن تكون بعيداً عن أجهزة الكهرباء بأنواعها والمعادن.







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