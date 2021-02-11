فيديو.. المسند: السيارة آمن مكان بعيداً عن الصواعق

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، خطورة العواصف الرعدية والصواعق على حياة الإنسان مشيرًا إلى أن الأرض تتعرض كل ثانية إلى ما يتراوح بين 50-100 صاعقة.
خطورة العواصف الرعدية والصواعق وعلاقتها بحياتنا اليومية. https://t.co/rJJIx2it3T via @revue pic.twitter.com/5PGS9PlND4
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 10, 2021
خطورة الصواعق الرعدية
وقال المسند إن معظم الصواعق يبلغ طولها في المتوسط 3 – 4كم، في حين يبلغ قطر خط البرق أو حزام البرق حوالي 1 بوصة مشيرًا إلى حدوث حوالي 2000 عاصفة رعدية في كل لحظة على مستوى العالم، ومتوسط عدد البروق في الثانية 100، ومتوسط عدد البروق يومياً نحو 8 ملايين.
ولفت إلى أن البرق لا ينحصر في العواصف الرعدية، بل تمت مشاهدة بعض أنواع البرق في الأعاصير الكبيرة، وفي البراكين الثائرة، وفي العواصف الثلجية الضخمة.
شدة البرق والرعد
وتابع المسند : شرارة البرق قد تمتد إلى أكثر من 10 كم أفقياً، وأطول ومضة برق تم تسجيلها لا تتجاوز 1.5 ثانية بينما قد يُسمع الرعد من مسافة 19كم في حالة الهدوء التام، وفي حالات (معينة) وظروف جوية ملائمة قد يُشاهد البرق من مسافة تصل إلى 100كم.
وأضاف أنه يمكن أن تعرف بُعد البرق أو الصاعقة عنك بحساب الفرق بين رؤية البرق وسماع الرعد أو الصاعقة بالثواني والحاصل تقسمه على 3 ويكون الناتج هو البعد بالكيلومتر تقريباً.