النائب العام يوجه بضبط المعتدي على فتاة بحفر الباطن

المواطن - الرياض

وجه النائب العام اليوم الأحد، بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لأخذ إفاداتهم وشهاداتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمواد (١٣ و ١٥) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال مصدر مسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق اعتداء أحد الأشخاص على فتاة بحفر الباطن، وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية بالتحقيق في الحادث.

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