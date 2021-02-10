فيديو تحفيزي من حساب الاتحاد للاعبين قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” فيديو تحفيزي لنجوم الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدًا الخميس في ديربي جدة.

We trust you 🖤💛 pic.twitter.com/LyfwxjTebF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 10, 2021

ونشر حساب النادي عبر “تويتر” الفيديو التحفيزي بعنوان: “نحن نثق بكم”.

الاتحاد يطمح في تكرار الفوز بديربي جدة:

ويرغب العميد في تحقيق الفوز على الأهلي مثل الدور الأول، بعد أن خسر الراقي ديربي جدة بالدور الأول بثنائية نظيفة، وكانت أول مباراة يخوضها المصري أحمد حجازي مع العميد.

وقبل ديربي جدة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، أما العميد فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

موعد ديربي جدة:

وستنطلق مباراة الأهلي والاتحاد، عند الساعة 8:20 مساء يوم غد الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والعميد غدًا، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لخطف الثلاث نقاط وتعويض خسارته في ديربي جدة بالدور الأول.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تذبذب الأداء والنتائج في آخر 5 جولات، قبل مباراة الأهلي والاتحاد، حيث خسر مرتين وتعادل مرة، وفاز مرتين، إلا أن كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تسعى لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.







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