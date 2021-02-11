فيديو.. تصادم 100 مركبة في ولاية تكساس الأمريكية

المواطن - متابعة

وثقت مقاطع فيديو تم التقاطها عبر الأجواء، لحظات حادث تصادم مروري مروّع لما يقرب من 100 مركبة، وقع صباح اليوم الخميس، على أحد الطرق السريعة في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، وأدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات.

وأظهرت الفيديوهات، التي بثتها وسائل إعلام أمريكية، تحطم عدد كبير من السيارات، والتي تراكمت على الطريق، وأعاقت حركة المرور بالكامل.

وتأتي تلك الحادثة في الوقت الذي تعرضت فيه أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك تكساس، لعاصفة شتوية تسببت في تساقط الثلوج والصقيع والأمطار.







شارك الخبر