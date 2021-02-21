فيديو.. تطبيق لائحة حماية الكائنات الفطرية والمهددة بالانقراض

المواطن - الرياض

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو توعوي حذرت من خلاله من خطورة الصيد الجائر في تدمير الحياة الفطرية والقضاء على الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي في 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء في 16/ 11/ 1441هـ.

فيديو | تطبيق لائحة حماية الكائنات الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض#الإخبارية pic.twitter.com/RJlvuUFdwB — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 21, 2021

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

تحديد جدول الغرامات

وأشارت إلى أن اللائحة حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد بدون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة بدون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد.

تنمية الحياة الفطرية

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها.

هذا بالإضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.

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