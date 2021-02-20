فيديو.. تكساس في ظلام دامس ونفاد البضائع من المتاجر

المواطن - متابعة

تعيش ولاية تكساس الأمريكية في حالة من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بعد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة سوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له عدد من ولايات أمريكا مؤخرًا.

نفاد البضائع في تكساس

ويعاني الملايين في تكساس، التي نادراً ما تتعرض لهذا المعدل المنخفض من درجة الحرارة، في مواجهة نقص الطاقة والظروف الباردة، ومن المتوقع أن يستمر الطقس القاسي حتى عطلة نهاية الأسبوع فيما شوهدت الطوابير أمام المتاجر التي نفدت منها البضائع بسبب تعطل الإمدادات.

صعوبة في الحصول على المياه

كما يعاني أكثر من 13 مليوناً من سكان الولاية من صعوبات في الحصول على المياه النظيفة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد والتي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في بعض الولايات.

ويعاني أكثر من نصف سكان الولاية من مشاكل نقص المياه وتضرر أكثر من 1300 منظومة مياه ، وفقًا لما ذكره تيفاني يونغ ، المتحدث باسم لجنة جودة البيئة في الولاية.

ومع إصدار السلطات إرشادات بضرورة غلي المياه في الولاية، انخفضت أيضا إمدادات المياه، وسط الأضرار التي لحقت بالأنظمة جراء موجة البرد غير المسبوقة.وأعلنت عدة ولايات أخرى بجنوب الولايات المتحدة، ضربتها عواصف ثلجية وجليدية هذا الأسبوع، عن انقطاع خدمة المياه.

منطقة كوارث

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث، مما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات بسبب الصقيع هناك، وسط زيارة سيقوم بها إلى ولاية تكساس قريبا.

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