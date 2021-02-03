فيديو.. حريق هائل في مجمع تجاري عند القصر الرئاسي بالخرطوم

المواطن - متابعة

اندلع حريق هائل في أحد المجمعات التجارية بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

حريق #سوق_نيفاشا بالخرطوم صباح اليوم الله يعوض اصحاب المحلات و يصبرهم pic.twitter.com/9rKGLaKzgR — Haj Agha (@Hassan_HajAgha) February 3, 2021

وأشارت المصادر إلى أن “فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليًّا باسم (سوق نيفاشا)، في محاولة للسيطرة على النار ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع”.

احتراق عدد من المحلات التجارية:

وأضافت المصادر، أن “الحريق طال العديد من المحال التجارية، وأن الخسائر تبدو كبيرة”.

وأشار شهود عيان إلى أن “ألسنة اللهب امتدت نحو معارض للألبسة الجاهزة ومحال لبيع الأجهزة الإلكترونية”.

ولم تشر وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع أي ضحايا جراء الحريق، الذي لم يكشف عن أسبابه بعد.







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