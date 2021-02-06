فيديو.. رئيس الحكومة الليبية المكلف: “ربي يسترني معكم يا ليبيين”

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أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة أنه سيعمل على تلبية تطلعات كافة أفراد الشعب الليبي وأنه مستعد للتعامل مع كافة الملفات مؤكدًا أنه سيستمع لكل الآراء والمقترحات.

في معرض تعليقه على مداخلات وأسئلة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قال رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة فقد قال: "ربي يسترني معكم يا ليبيين"، إزاء الكم الهائل من الملاحظات النقدية والمشاكل والأزمات التي طالب الأعضاء بالشروع الفوري للتعامل معها| شاهد ما قاله#الوسط pic.twitter.com/cffaJepyaC — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 5, 2021

أول تصريح من رئيس الحكومة الليبية المكلف

وفي معرض تعليقه على مداخلات وأسئلة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، قال رئيس الوزراء المكلف: “ربي يسترني معكم يا ليبيين”، مشيرً إلى الكم الهائل من الملاحظات النقدية والمشاكل والأزمات التي طالب الأعضاء بالشروع الفوري للتعامل معها.

وقال الدبيبة في ختام تصريحه : ” أنا ابنكم فلا تقسو علي “.

نتائج التصويت على الحكومة الليبية

يذكر أن نتائج تصويت اللجنة الليبية أمس قد أعلنت فوز كل من محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبه برئاسة حكومة الوحدة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.

وكانت عملية انتخاب الحكومة الليبية مرت بعدد من المراحل أولها التصويت الفردي حيث فشل كل المرشحين في الحصول على العدد اللازم للفوز ثم تم الإعلان عن تشكيل 4 قوائم تضم كل قائمة 4 أشخاص هم الرئيس ورئيس الحكومة وعضوين في المجلس الرئاسي لكن لم تتمكن أي قائمة من الحسم فتمت جولة الإعادة بين أعلى قائمتين وهما قائمة المنفي وقائمة عقيلة صالح.

وفازت قائمة المنفي بـ39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لقائمة رئيس البرلمان عقيلة صالح التي كانت تضم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مرشحًا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.







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