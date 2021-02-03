فيديو.. رجل يحبس ابنه في برميل مكبلًا بالسلاسل بلا طعام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أنقذت السلطات في مدينة كامبيناس جنوب البرازيل، فتى يبلغ 11 عامًا أجبره والده وزوجة أبيه على العيش داخل برميل وتركاه في الشرفة في البرد القارس، دون طعام أو شراب حتى أنه اضطر أن يتناول فضلاته.

وقالت شرطة ساو باولو إن رجال الشرطة وردهم تقرير من مجهول يفيد بأن هناك أسرة تُعذب طفلًا تعذيبًا شديدًا.

تعذيب استمر شهرًا

ويُظهر مقطع فيديو لحظة دخول عناصر إنفاذ القانون ليجدوا الطفل عاريًا ويعاني من سوء التغذية، والجفاف، ومقيدًا بالسلاسل داخل حاوية معدنية صغيرة كانت موضوعة بعيدًا في زاوية من الشرفة ومعرضة باستمرار للشمس.

وأفادت الأخبار المحلية أن الصبي كان يعيش داخل الحاوية المعدنية لمدة شهر تقريبًا وكان مغطى بالبراز والبول، وقال الصبي إنه ظل يتغذى على وجبات عبارة عن قشور الموز، وأجبر على أكل برازه من أجل البقاء.

وقالت الشرطة في بيان: عثر الضباط على الصبي في موقف لا يصدق ولا حول له ولا قوة، ويعامل بطريقة لاإنسانية وبقسوة.

السيدة واظبت على حماية الكلاب وإيوائها

وتم توقيف والد الصبي وزوجة أبيه وأخته غير الشقيقة البالغة 22 عامًا، والذين ورد أنهم لعبوا دورًا في الإساءة إليه، وتم اعتقالهم ولم يتم الكشف عن هوياتهم.

واشتهرت السيدة البالغة 39 عامًا في الحي بإنقاذ الكلاب المهجورة وتوفير المأوى لهم في منزلها، وبحسب محضر الشرطة، قال الأب وزوجة الأب إنهما قيدا الصبي بالسلاسل في البرميل لأنه كان يعاني من مشكلة نفسية، وفي المقابل، أخبر السكان السلطات أن الصبي تعرض للإيذاء من قبل عائلته لعدة سنوات.

وفي البداية، نفى الأب أنه الأب الشرعي للطفل قبل أن يعترف بأنه كذلك، وادعى أن والدة الطفل قد تخلت عنه.







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