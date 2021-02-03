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فيديو.. رجل يحبس ابنه في برميل مكبلًا بالسلاسل بلا طعام
أنقذته الشرطة بعد بلاغ من مجهول

فيديو.. رجل يحبس ابنه في برميل مكبلًا بالسلاسل بلا طعام

2021/02/03
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. رجل يحبس ابنه في برميل مكبلًا بالسلاسل بلا طعام طفل مقيد بسلاسل
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 تعذيب استمر شهرًا
2 السيدة واظبت على حماية الكلاب وإيوائها

 أنقذت السلطات في مدينة كامبيناس جنوب البرازيل، فتى يبلغ 11 عامًا أجبره والده وزوجة أبيه على العيش داخل برميل وتركاه في الشرفة في البرد القارس، دون طعام أو شراب حتى أنه اضطر أن يتناول فضلاته.

وقالت شرطة ساو باولو إن رجال الشرطة وردهم تقرير من مجهول يفيد بأن هناك أسرة تُعذب طفلًا تعذيبًا شديدًا.

تعذيب استمر شهرًا

ويُظهر مقطع فيديو لحظة دخول عناصر إنفاذ القانون ليجدوا الطفل عاريًا ويعاني من سوء التغذية، والجفاف، ومقيدًا بالسلاسل داخل حاوية معدنية صغيرة كانت موضوعة بعيدًا في زاوية من الشرفة ومعرضة باستمرار للشمس. 

وأفادت الأخبار المحلية أن الصبي كان يعيش داخل الحاوية المعدنية لمدة شهر تقريبًا وكان مغطى بالبراز والبول، وقال الصبي إنه ظل يتغذى على وجبات عبارة عن قشور الموز، وأجبر على أكل برازه من أجل البقاء.

وقالت الشرطة في بيان: عثر الضباط على الصبي في موقف لا يصدق ولا حول له ولا قوة، ويعامل بطريقة لاإنسانية وبقسوة.

سيدة تخون الأمانة وتعذب ابن زوجها بطريقة بشعة  (1)
صورة للطفل التقطها الجيران

السيدة واظبت على حماية الكلاب وإيوائها 

وتم توقيف والد الصبي وزوجة أبيه وأخته غير الشقيقة البالغة 22 عامًا، والذين ورد أنهم لعبوا دورًا في الإساءة إليه، وتم اعتقالهم ولم يتم الكشف عن هوياتهم.

واشتهرت السيدة البالغة 39 عامًا في الحي بإنقاذ الكلاب المهجورة وتوفير المأوى لهم في منزلها، وبحسب محضر الشرطة، قال الأب وزوجة الأب إنهما قيدا الصبي بالسلاسل في البرميل لأنه كان يعاني من مشكلة نفسية، وفي المقابل، أخبر السكان السلطات أن الصبي تعرض للإيذاء من قبل عائلته لعدة سنوات.

سيدة تخون الأمانة وتعذب ابن زوجها بطريقة بشعة  (1)
آثار التعذيب على جسد الصبي
سيدة تخون الأمانة وتعذب ابن زوجها بطريقة بشعة  (1)
آثار التعذيب على جسد الصبي

وفي البداية، نفى الأب أنه الأب الشرعي للطفل قبل أن يعترف بأنه كذلك، وادعى أن والدة الطفل قد تخلت عنه.


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