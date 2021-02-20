فيديو .. سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من الموت

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وثقت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يظهر لقطات مروعة لسائق دراجة نارية وهو يمر من أمام سائق آخر قبل أن يصطدم بشاحنة.

سائق الدراجة النارية ينجو بأعجوبة:

وسرعان ما تجاوز السائق شاحنة تجاوزت السرعة القصوى في بريسبان، كوينزلاند بالمملكة المتحدة، وأصيب السائق، الذي كان يرتدي خوذة ولكنه لم يكن يرتدي معدات واقية، بجروح لكنه لم يصب بجروح خطيرة.

وتُظهر لقطات الحادث سائق الدراجة وهو يسير على طريق سريع مكون من مسارين متجاوزًا السائق الآخر، الذي كان يسير بسرعة 59 كم/ ساعة في منطقة 60 كم/ ساعة، في الوقت الذي تعبر فيه شاحنة بمقطورة طويلة حمراء الطريق للانعطاف إلى اليمين، ويبدو أن سائق الدراجة النارية يحاول بشدة أن يبطئ سرعته.

الأمر كان خطيرًا:

وكان سائق الدراجة النارية يتلوى من الألم على الطريق وقطع دراجته النارية مبعثرة حوله، قبل أن يركض شخص يرتدي قميصًا أحمر للمساعدة، وقال المعلقون على الفيديو: إنهم يأملون في أن يكون الرجل بخير، وقال أحدهم: “من المروع رؤية شخص ما يتأذى”.

وأشار أحد الأشخاص إلى أن العواقب كان يمكن أن تكون أكثر خطورة، وقال: “ومع ذلك، فإن سائق الشاحنة هو الذي سيتعين عليه التعايش مع ذلك إذا لم ينجُ السائق”.

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