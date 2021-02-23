فيديو.. شاحنة قمامة تدهس مسنة في أستراليا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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وثقت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يحتوي على لحظات مأساوية والتي صدمت فيها شاحنة قمامة امرأة مسنة كانت تعبر طريقًا في إحدى الضواحي في الصباح وقتلتها.

لحظات مروعة

وتعرضت السيدة للاصطدام في تشيستر هيل في جنوب غرب سيدني الأسترالية يوم الثلاثاء في الساعة 8.30 صباحًا، وقد حاول سائق شاحنة القمامة ، 32 عامًا، مساعدة الضحية وسرعان ما استجاب المسعفون لكن المرأة توفيت في مكان الحادث.

وقال موراي رينولدز قائد شرطة بانكستاون إن السائق كان غافلًا عن المشاة وبالمثل كان المشاة لم يروا الشاحنة، ولم يتم التعرف على المرأة المتوفاة رسميًا، فيما قالت أحد شهود العيان قالت إنها لا تعتقد أنه يجب التقاط القمامة خلال ساعات الذروة.

السائق يواجه عقوبة شديدة

وقالت ربا كرويزي: “لا أعتقد أن شاحنات القمامة يجب أن تأتي في الساعة 8.30 صباحًا، ينبغي القدوم مبكرًا في الساعة 5 صباحًا عندما لا يكون هناك الكثير من الازدحام.

وقد تم اتهام سائق كامبلتاون بأربع تهم بما في ذلك القيادة المتهورة التي تؤدي إلى الوفاة، وعصيان علامة عدم الانعطاف اليمنى وعدم إفساح الطريق لأحد المشاة، وحصل الرجل على كفالة مشروطة للمثول أمام محكمة بانكستاون المحلية في 11 مارس.

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