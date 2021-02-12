فيديو.. ضبط مواطنين أشعلا النيران في كاميرا ساهر بالدوادمي

المواطن - الرياض

ألقت الجهات المعنية القبض على مواطنين قاما بإشعال النيران في كاميرا ساهر بمركز المحمدية بمحافظة الدوادمي.

رصد عملية إحراق كاميرا ساهر

وقال سناب الداخلية في مقطع فيديو إنه بعد أن رصدت الفرق الميدانية في القوات الخاصة لأمن الطرق قيام شخصين بإشعال النيران في الصندوق الذي يحتوى كاميرا الرصد الآلي – ساهر – ثم لاذا بالفرار.

وأفاد سناب الداخلية أنه بعد أن تم إجراء المسح الميداني وتتبع الأثار تم القبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر حيث تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.







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