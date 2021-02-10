فيديو.. ضبط 12 يمنيًا امتهنوا النصب والاحتيال عبر طرق الأبواب وطلب المال

تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على 12 شخصًا من الجنسية اليمنية تورطوا في النصب والاحتيال وجمع الأموال عن طرق الأبواب والادعاء أن عليهم دية ويطلبون المساعدة المالية.

وقال مقطع فيديو بثه سناب الداخلية، إنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالتسول وطرق أبواب المنازل والتحايل على المواطنين وطلب المساعدة بحجة أن عليهم دية دم، فقد تم رصد 12 من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة داخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا الغرض.

وأشارت الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة القصيم تمكنت من القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 16537 حيث تم استكمال إجراءات الاستبدال الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.







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