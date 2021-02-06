فيديو.. ضربات رجال الأمن تطيح بعصابات سرقة السيارات والمحال

المواطن - الرياض

يواصل رجال الأمن في كافة مناطق المملكة جهودهم لفرض النظام وملاحقة المجرمين والكشف عن المتورطين في كافة الجرائم وتقديم الجناة إلى الجهات المختصة التي تتولى التحقيق وفق الإجراءات النظامية.

ضربات رجال الأمن

وفي الأسبوع الأخير نجح رجال الأمن في ضبط عدد من الجناة حيث تم القبض على مواطن و (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال.

مواطنان يتباهيان بإطلاق النار

وفي ظهران الجنوب تم القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، حيث تم إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية.

مواطن يتحرش بقاصر

وفي مكة المكرمة تم القبض على شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

عصابة سرقة المركبات في مكة

وضمن عمليات رجال الأمن في مكة المكرمة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.







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