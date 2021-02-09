فيديو.. كمين محكم يوقع عصابة المنتجات الجنسية الممنوعة

المواطن - الرياض

تمكنت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية من ضبط عصابة تبيع المنتجات الجنسية الممنوعة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر.

بعد التحري والرصد من قبل "التجارة" وبمساندة الجهات الأمنية، يكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل إدعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/T0ghNRs2kK — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 9, 2021

خطة الإطاحة بعصابة بيع المنتجات الجنسية

وقالت التجارة إنه بعد التحري والرصد من فرقها وبمساندة الجهات الأمنية، تم الكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.







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