فيديو .. لقطة مذهلة لطائرة ضخمة وهي تخترق الشمس

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

التقط مصور فوتوغرافي مقيم في كاليفورنيا مقطع فيديو لا يتكرر كثيرًا لطائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز وتبدو وكأنها تخترق الشمس.

لقطة لا تتكرر للشمس

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر الصور ومقاطع الفيديو المذهلة، التي تم التقاطها بالصدفة، الطائرة مظللة تمامًا باللون الأسود مقابل الشمس، واستغرقت الطائرة ثانية واحدة فقط لتطير عبر الشمس وهي تشق طريقها من سان فرانسيسكو إلى نيو جيرسي.

والتقط المصور الفلكي، والذي يدعى أندرو مكارثي هذه اللحظة باستخدام تلسكوب مزود بمرشح الهيدروجين ألفا الشمسي، والذي يسلط الضوء على الكروموسفير، وهي طبقة في الغلاف الجوي للشمس.

وقال مكارثي: “بالصدفة تقاطعت طائرة بشكل مثالي وسط الشمس، هذا نادر جدا بالنسبة لي. هناك العديد من المصورين الذين أقاموا بالقرب من المطارات ويخططون لهذه اللقطات والحصول عليها، ومع ذلك فأنا بعيد عن المطار، ولكني كنت محظوظًا بالتقاطها”.

لقطة لا تحدث كثيرًا

وكان مكارثي يحاول الحصول على لقطات من بروز الشمس، وهي الخصلات الكبيرة المتعرجة التي تمتد إلى الخارج من سطح الشمس، باستخدام مرشح الهيدروجين ألفا، وتحجب مرشحات الهيدروجين ألفا كل الضوء القادم من الشمس باستثناء الضوء الأحمر المنبعث من ذرات الهيدروجين المثارة، ويعتبر انبعاث الهيدروجين هو المسؤول عن الألوان النارية للبروز والكروموسفير.

قال مكارثي: “هذه اللقطة كانت حادثًا كاملًا، لكنها على الفور أصبحت واحدة من المفضلة لدي، كنت أصور الشمس، وعندما مرت الطائرة يمكنك رؤية النفاثات تبدد الضوء من الشمس، بينما كانت الطائرة غير مرئية ما لم تكن تغطي الشمس”.







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