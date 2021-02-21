متحدث الصحة : منحنى إصابات كورونا يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا

المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى إصابات كورونا المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة حساسة وهامة للغاية يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة وتتطلب من الجميع الحرص والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيديو | #الصحة: هذه المرحلة مهمة جدا وحساسة جدا.. نحتاج أن نواصل الالتزام بكل قوة #الإخبارية pic.twitter.com/BhgDiW2xyb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2021

توفر لقاحات كورونا

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة والاستيعابية أصبحت أكبر مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على اللقاح من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق صحتي.

وكشف العبدالعالي أن عدد من تلقى لقاح كورونا حتى الآن في المملكة تجاوز 541411 ألف، مؤكدًا أن خطة التوسع مستمرة.

إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (349) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (366094) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2451) حالة من بينها (508) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (375006) حالات، توفي منهم (6461) حالة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

يذكر أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2 / 7 / 1442هـ حتى 8 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

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