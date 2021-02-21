فيديو مخيف.. تساقط أجزاء من طائرة بوينغ 777 على الأرض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انفجر محرك طائرة من طراز بوينغ 777 على ارتفاع 15 ألف قدم ما تسبب في أن تتفكك أجزاء منها في الجو وسقوطها على ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية.

واضطرت رحلة يونايتد إيرلاينز المتجهة إلى هاواي إلى الهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من إقلاعها من دنفر بعد تعرضها لأضرار جسيمة في أحد محركاتها.

ويُظهر مقطع فيديو سجله ركاب الرحلة UA328، التي كانت تقل 231 مسافرًا و 10 من أفراد الطاقم، المحرك مشتعلًا، وقد شاهد الركاب المذعورين اندلاع الحريق تحت جناح الطائرة.

ووصف الركاب شعورهم بحرارة النيران واعتقد الكثيرون أنهم كانوا على وشك الموت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات.

السبب لا يزال مجهولًا

وقد تم تشغيل الطائرة بوينغ 777 بواسطة محركين من طراز برات أند ويتني PW 4000، وسيركز المحققون على سبب فشل المحرك على متن الطائرة، ولا زال التفسير وراء تعطل المحرك مجهولًا حتى الآن.

وقد امتنعت بوينغ عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى شركة يونايتد، وقد قال المتحدث باسم الشركة، ديفيد جونزاليس، إن الرحلة 328 المتجهة من دنفر إلى هونولولو تعرضت لعطل في المحرك بعد فترة وجيزة من المغادرة لكنها عادت بسلام.

تساقط حطام طائرة بوينغ 777 على المنازل

وقال أحد السكان مدينة دنفر أنه كان يصنع شطيرة في المطبخ عندما سقط حطام طائرة عبر سقف منزله على بعد متر واحد فقط منه، كما هبطت أجزاء من الطائرة في ملعب كرة قدم، بالإضافة إلى سقوط أجزاء أخرى على سكن مختلف في ضاحية برومفيلد في دنفر.

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