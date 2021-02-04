فيديو.. مواطن يصنع آلة حرث زراعية بقرية مربة بأبها

المواطن - فهد القحطاني - أبها

نجح المواطن مفرح علي الويمني الذي يبلغ من العمر 56 عامًا من سكان قرية مربة غرب مدينة أبها في ابتكار آلة حرث سمّاها بـ”الحراثة” لاستخدامها في حرث مزرعته، بالرغم انه أُمّي لا يقرأ ولا يكتب.

وقام المويمني بتجميع ما يحتاج لصناعتها من الأدوات التي يملكها بمزرعته، ولم يحتج لأي شيء يشتريه من المتاجر الخاصة بالآلات إلا العجلات ليكمل بذلك تصميم الحراثة والقيام بتشغيلها ثم تجربتها بحرث التربة.

وأوضح الموطن الويمني أن آلته الجديدة “الحراثة”، ساعدته في الاستغناء عن جلب الآلات الحديثة التي تكلف مبالغ باهظة لحرث مزرعته حيث تلقى الويمني التشجيع والإشادة بهذا الاختراع.

وذكر الويمني أنه سوف يطور هذه الآلة، ويعمل على صناعة غيرها لميزتها في التنقل في المدرجات الزراعية المرتفعة التي يصعب وصول الحراث الكبيرة إليها.







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