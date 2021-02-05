فيديو وصور.. أمطار الخير تتواصل على مكة وجدة

المواطن - الرياض

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة شملت جدة، والطائف والجموم وغيرها من المحافظات والقرى ارتوت على إثرها الأرض.

سحابه غزيره الان على

قرية البريكه بوادي قديد

شمال #محافظة_جدة #منخفض_فبراير_النادر #طقس_بدر : عبيدالله الجغثمي pic.twitter.com/LhXkmAtDTi — فريق طقس بدر (@weather_badr) February 5, 2021

وتداول المواطنون صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات هطول الأمطار داعين الله أن يجعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

مطر خفيف مع ضباب بعقبة كرا الآن#الهدا

تصوير العضو: فهد المنصوري@ksaihotmail pic.twitter.com/ATSt6TukLK — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) February 5, 2021

ونشر حساب فريق طقس بدر على تويتر جانبًا من الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية البريكة في وادي قديد اليوم الجمعة.

مطر خفيف مع ضباب بعقبة كرا الآن#الهدا

تصوير العضو: فهد المنصوري@ksaihotmail pic.twitter.com/ATSt6TukLK — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) February 5, 2021

كما أظهرت مقاطع الفيديو والصور الضباب الخفيف في عقبة الكرا وكذلك جريان السيول والأودية في عدد من المحافظات.

الدفاع المدني يحذر

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، حيث تكون السحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.







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