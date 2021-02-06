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فيديو وصور أولية من موقع انفجار بوردو في فرنسا
إصابة 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين

فيديو وصور أولية من موقع انفجار بوردو في فرنسا

2021/02/06
الساعة 1:06 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو وصور أولية من موقع انفجار بوردو في فرنسا المصدر: @20minutesbord21
المواطن - متابعة

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار وقع في بناية سكنية بمدينة بوردو في فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام أنه لا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار قوي دوى اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين رجل في الـ89 من العمر وحالته خطيرة وقد نقل على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث مستمر عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكور.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحادثة وقعت في حي شارترون قرب وسط بوردو، مؤكدة سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.

وأوضحت صحيفة Sud Ouest المحلية أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.

انفجار بوردو في فرنسا
المصدر:@20minutesbord1
انفجار بوردو في فرنسا
المصدر:@20minutesbord1
انفجار بوردو في فرنسا
المصدر:@20minutesbord1

 


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