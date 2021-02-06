فيديو وصور أولية من موقع انفجار بوردو في فرنسا

المواطن - متابعة

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار وقع في بناية سكنية بمدينة بوردو في فرنسا.

Le secteur est entièrement bouclé l’explosion a été ressentie dans tout le quartier ce matin selon des voisins. pic.twitter.com/2XthCal5oc — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

وأفادت وسائل إعلام أنه لا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار قوي دوى اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين رجل في الـ89 من العمر وحالته خطيرة وقد نقل على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث مستمر عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكور.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحادثة وقعت في حي شارترون قرب وسط بوردو، مؤكدة سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.

وأوضحت صحيفة Sud Ouest المحلية أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.







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