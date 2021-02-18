فيديو وصور .. بقرة هاربة تهاجم المرضى داخل مستشفى في كولومبيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وثق مقطع فيديو أبرزته صحيفة ديلي ميل لحظات صادمة وغير متوقعة تدخل فيها بقرة هاربة إلى غرفة الانتظار في المستشفى وتهاجم المرضى في كولومبيا.

بقرة ثائرة

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، تُظهر لقطات فيديو غريبة بقرة وهي تدخل الغرفة وتسبب ذعرًا فوريًا بين المرضى في مستشفى سان رافائيل في قسم أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا يوم السبت الماضي، وركض عدد من السكان المحليين المذعورين، لكن تبعتهم البقرة ليصاب بعدها العديد بجروح وكدمات، بينما ذهب صاحب البقرة عقب الحادث إلى المستشفى لتقديم اعتذار.

وأظهر الفيديو سقوط البقرة عدة مرات على أرضيات المستشفى الخشبية، مما سمح لبعض المرضى بالهروب، لكن كان هناك امرأة مصابة تُركت محاصرة على الأرض، فيما شوهد رجلان يركضان إلى غرفة الانتظار وتمكنا من الإمساك بالحيوان الثائر وسحبه عبر الغرفة باتجاه المخرج.

إصابات وأضرار بالغة

فيما ذكرت صحيفة فانجارديا المحلية أنه لم يصب أحد بجروح خطيرة في الحادث، حيث أصيبت المرأة التي تعرضت للدهس بكدمات في أماكن متفرقة في جسدها الأمر الذي جعلها تخضع للعلاج، كما أتلفت البقرة دراجتين ناريتين عند مدخل المستشفى وبعض الكراسي في غرفة الانتظار، فيما ذهب صاحب البقرة إلى المستشفى للاعتذار عن الحادث وسأل عن صحة المرأة.

كما اندفع أحد الرجال وسخر من البقرة قبل أن يرى الحيوان وهو يخرج من المستشفى، وتبدو المرأة التي تعرضت للاعتداء في حالة صدمة وهي تقف وتصل إلى الباب للبحث عن المساعدة.

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