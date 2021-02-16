فيديو وصور .. تايلاندي يكتشف لؤلؤة نادرة في مأكولاته البحرية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

زعم سائق شاحنة تايلاندي أنه عثر على لؤلؤة نادرة تدعى ميلو البرتقالية النادرة داخل المأكولات البحرية، بعد أسابيع فقط من عثور صياد على جوهرة مماثلة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني على الشاطئ.

رجل تايلاندي محظوظ

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التايلاندي والذي يدعى مونثيان جانسوك، البالغ من العمر 40 عامًا، اشترى مأكولات بحرية من ضمنها حلزون التفاح من سوق بالقرب من منزله في مقاطعة تشونبورى، بدولة تايلاند في 10 فبراير الجاري، وقام العامل وزوجته واسانا، 44 عامًا، بغلي الحلزون الذي أكله مع ابنهما الذي وجد شيئًا صعب المضغ به.

وقالت العائلة إنها صُدمت عندما بصق ابنهم لؤلؤة برتقالية بحجم عملة معدنية تزن 7 جرامات، واعتقدوا في البداية أنها كانت مجرد بيضة حلزون، لكنهم أدركوا أنها ربما كانت واحدة من أندر اللآلئ في العالم، لؤلؤة ميلو برتقالية، بعد أن شاهدوا أخبارًا عن اكتشاف واحدة أخرى الشهر الماضي.

لؤلؤة نادرة

وحصل الأب على اللؤلؤة، حيث كان يعتقد أنه يمكن أن يكسب مئات الآلاف من الجنيهات مقابل ذلك، وقال: “اجتمعت عائلتي وجيراني جميعًا لإلقاء نظرة على الحجر واتفقوا على أنه شيء لم يروه من قبل”.

فيما أوضحت التقارير بحسب ديلي ميل أنهم كانوا يريدون التأكد من أنها واحدة من اللآلئ باهظة الثمن، وكان لديهم غريزة أنه يمكنهم كسب الكثير من المال مقابل ذلك.

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