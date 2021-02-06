فيديو وصور.. تساقط الثلوج على مركزي الجو وحريمل في تبوك

المواطن - أحمد العطوي تصوير : علي خميس البلوي - عبدالرحمن فرحان البلوي- خميس عنيزان البلوي

تساقطت الثلوج والبرد منذ يوم أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم على مركزي الجو وحريمل بمنطقة تبوك ضمن الحالة الجوية عطاء التي تشهدها المملكة منذ عدة أيام.

تساقط الثلوج على تبوك يغري الأهالي بالتنزه

ودفعت الأجواء الشتوية الأهالي للخروج والتنزه والاستمتاع بالأجواء المتميزة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام وتوثيق هذه اللحظات بالفيديو والصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل.

جبال تبوك تكتسي الأبيض

جبال منطقة تبوك وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق أن تشهدتساقط الثلوج مساء يوم الخميس وصباح الجمعة خاصة على جبال علقان واللوز الأمر ضمن حالة عطاء التي وصلت ذروتها يوم الخميس الماضي على عدد من مناطق المملكة فيما لا تزال تأثيراتها مستمرة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.







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