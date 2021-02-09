فيديو وصور.. رحلة مسبار الأمل من كوكب الأرض وصولًا إلى مدار المريخ

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة فقط بشكل عام تضع مركبة فضائية في مدار حول كوكب المريخ، والذي يسمى أيضًا بالكوكب الأحمر.

وأبرزت وسائل الإعلام العالمية، ومنها صحيفة ديلي ميل البريطانية، دخول المسبار الفضائي ويدعى الأمل في البلاد، مدار المريخ رسميًّا في حوالي الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، إيذانًا بإكمال رحلة تبلغ 493 مليون كيلومتر من الأرض.

معجزة مسبار الأمل:

وسيكون مسبار الأمل أول مسبار يقدم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للكوكب وطبقاته، حسبما ذكرت دولة الإمارات، وسوف يجيب عن الأسئلة الرئيسية حول فقدان غازات الهيدروجين والأكسجين في الفضاء، على مدى سنة مريخية واحدة (687 يومًا أرضيًّا).

ولقد وصلت من قبل مركبتين فضائيتان أخريان من وكالة ناسا والصين، في الوقت الذي يعتبر فيه مسبار الأمل مسبارًا مداريًّا ولن يهبط على سطح الكوكب، فيما ستصل المركبة المدارية والمركبة الفضائية الصينية- المسمى Tianwen-1- إلى مدار المريخ غدًا، تليها مركبة المثابرة التابعة لناسا في 18 فبراير.

تمت المهمة بنجاح Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

وقد استفادت الإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة من الفترة التي كانت في يوليو الماضي عندما كان المريخ والأرض متحدين بشكل إيجابي لإطلاق بعثاتهم الاستكشافية إلى الكوكب الأحمر.

تمت المهمة بنجاح:

وكان مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء قد أعلن وصول “مسبار الأمل” بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، حيث نشر حساب “مهمة مسبار الأمل” على “تويتر” تغريدة جاء فيها أن “التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح، كما نشر حساب مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدة جاء فيها أن “المهمة تمت بنجاح”.







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