فيديو .. ولي العهد يحيي حضور كأس السعودية

المواطن - الرياض

حيا ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الحضور أثناء تتويجه للفائز بسباق كأس السعودية العالمي.

وتوج الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، بعد فوز الجواد “مشرف” بجائزة كأس السعودية.

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