فيروس كورونا يُلغي تدريبات أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

تسبب فيروس كورونا في إلغاء تدريبات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وذلك قبل مواجهة فريق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

فيروس كورونا يثير الرعب في أتلتيكو مدريد

وسيواجه الأتلتيكو فريق سيلتا فيجو الليلة في الدوري الإسباني، حيث قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية الشهيرة إن الأتلتيكو يواجه خطر إصابة 2 من نجومه مجددًا بفيروس كورونا بعد إصابة البلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي جواو فليكس بالفيروس، لذلك ألغى النادي تدريبات الفريق الكروي الأول وتجمع الفريق حتى انتظار نتائج المسحات.

الأتلتيكو في الصدارة بفارق 7 نقاط عن برشلونة

ويحتل الأتلتيكو حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الثاني.

أما فريق سيلتا فيغو فيتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيغو من المقرر انطلاقها الليلة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان الأتلتيكو تعاقد مع النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني كصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع البارشا عقب نهاية موسم 2019/2020.







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