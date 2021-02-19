فيسبوك في مرمى نيران المقاطعة والملاحقات القضائية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يواجه موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك تهم السلوك غير المعقول في أستراليا؛ لقراره مسح صفحات الشركات والجمعيات الخيرية الأسترالية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أزمة فيسبوك وأستراليا:

وقال البروفيسور آلان فيلس، الرئيس السابق لهيئة تنظيم المستهلك الأسترالية: إن عملاق التكنولوجيا أمام دعاوى جماعية بضرورة مقاطعته ومحاكمته قضائيًّا، وأشار أيضًا إلى أنه يمكن فرض ضريبة على المعاملات الرقمية على شركة فيسبوك، مما سيجبره على خسارة الكثير من المال.

وأضاف فيلس: إن بعض الشركات الصغيرة والناشرين الذين يعتمدون بشكل كبير على فيسبوك تعرضوا للدمار بعد تدمير صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير الأسبوع الماضي، وأضاف: “القيام بذلك بين عشية وضحاها بهذه الطريقة انتهاك لقوانين السلوك غير المعقول”.

إمكانية الملاحقة القضائية وفرض ضرائب:

وقال أيضًا: إن الحكومة الأسترالية يمكن أن تهدد كلًّا من جوجل وفيسبوك بفرض ضريبة على المعاملات الرقمية، والتي قد تكلف الشركات ملايين، وأضاف: “يمكن للحكومة فرض ضريبة عامة على المعاملات الرقمية، وتلك المنصات لديها الكثير لتخسره من ذلك”.

ولم يعلق وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ على فكرة فرض ضريبة على المعاملات الرقمية، لكنه انتقد يوم الثلاثاء تهديدات فيسبوك، وقال: “أستراليا تضع القوانين التي تعزز مصلحة البلاد، نحن لا نرد على الإكراه أو التهديدات القاسية أينما أتت”.

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