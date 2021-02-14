فيسبوك يستعد لإطلاق ساعة ذكية خاصة بالمراسلة والصحة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت تقارير صحفية، أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التطبيق الشهير فيسبوك يطور ساعة ذكية قائمة على نظام أندرويد خاصة بالمراسلة والصحة.

ساعة ذكية من فيسبوك:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعلن عن إطلاق الساعة الذكية في الأسواق العام المقبل، يتبعها جيل ثاني في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023، فيما تدعي التقارير أن الساعة الذكية ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل والتواصل مع مراكز الصحة واللياقة البدنية.

ومع ذلك، تسببت أخبار الجهاز في إثارة ضجة بين المستهلكين الذين يقولون إنه لا يمكن الوثوق في فيسبوك، وأن الساعة الذكية هي مجرد طريقة أخرى لهم لتتبع المستخدمين، ويُعرف عن فيسبوك أنه يصدر عددًا من الأجهزة الذكية، حيث ذكرت تقارير أنه يعمل على زوج من النظارات الذكية.

خوف المستخدمين من فيسبوك:

ويخشى المستخدمون من هذه الساعة الذكية بعد أن أعلنت الشركة أنها قادرة على الوصول لمعلومات 89 مليون مستخدم للتطبيق على مستوى العالم، على الرغم من أن 270 ألف شخص فقط أعطوها الإذن للاطلاع على المعلومات الخاصة بهم.

في ديسمبر من نفس العام، ظهر تقرير يدعي أن فيسبوك سمح لأكثر من 150 شركة بما في ذلك نتفلكس وسبوتيفاي وبنج بالوصول إلى كميات غير مسبوقة من بيانات المستخدم، بما في ذلك الرسائل الخاصة، وكان لدى بعض هؤلاء الشركاء القدرة على قراءة الرسائل الخاصة لمستخدمي فيسبوك وكتابتها وحذفها ورؤية جميع المشاركين.

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