فيفا يُغرم ريفر بليت مليونًا و 100 ألف دولار لصالح الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين قرارًا ألزم فيه نادي ريفر بليت الأرجنتيني بدفع غرامة مالية للنادي الأهلي قدرها مليون و 100 ألف دولار، بالإضافة لفائدة 5% سنوية في قضية اللاعب التشيلي باولو دياز.

وكان دياز رحل عن الراقي في موسم 2018/2019 لكنه رحل بشكل غير قانوني؛ مما أثر على الراقي سلبيًا، جعل الفريق السعودي يتقدم بشكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد انتقاله لنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم قراراته الإلزامية لصالح الراقي وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

دياز أصر على مغادرة الأهلي رغم الاحتياج له

يذكر أن النادي الأهلي في عام 2019 كان رفض بشكل قاطع رحيل اللاعب باولو دياز، لكن الأخير أصر على الرحيل والانضمام لفريق ريفر بليت وعدم العودة للراقي مجددًا.

الأندية السابقة لـ باولو دياز

جدير بالذكر أن باولو دياز سبق له اللعب مع نادي بالستينو وكولو كولو في تشيلي بالإضافة لفريق سان لورينزو الأرجنتيني قبل الانضمام للراقي.







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