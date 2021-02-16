قانوني: ماذا لو تم تبرئة حسين عبدالغني ؟!

المواطن - مروة نبيل

علق أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن عقوبة إيقاف المدير التنفيذي بنادي النصر، حسين عبدالغني بشأن أحداث مباراة العالمي والشباب.

الأمير يُعلق على إيقاف حسين عبدالغني

وطرح الأمير عدة تساؤلات، وقال: “ماذا لو خلص قرار لجنة الانضباط النهائي إلى تبرئة حسين عبدالغني؟.. هل يتم تعويضه من قبل اللجنة، وما هو نوع التعويض المناسب الذي سوف يمنح في هذه الحالة؟”.

وتابع الخبير القانوني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهل يتم العمل بالتدابير الوقتية في حالات الشك والحالات الواضحة؟.. طبعًا لا؛ لذلك قرار الإيقاف المؤقت غير صحيح”.

وسبق أن أوضح أحمد الأمير سبب العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق على حسين عبدالغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيقاف عبدالغني ومنع البلطان 15 يومًا

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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