قانوني يوضح سبب عقوبة حسين عبدالغني والبلطان

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سبب العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق على حسين عبدالغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان.

إيقاف حسين عبدالغني ومنع البلطان لـ15 يومًا:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب عقوبة لجنة الإيقاف:

وقال أحمد الأمير: “إيقاف مسؤول النصر وحرمان رئيس الشباب من قبل لجنة الانضباط استنادًا على نص المادة 149 الخاصة التدابير الوقتية لكي يتسنى لـ لجنة الانضباط دراسة القضية بشكل وافٍ”.

وواصل الخبير القانوني حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كلا المسؤولين يحق لهم الاستئناف ضد القرار وفقاً للمادة 153 من لائحة الانضباط”.

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