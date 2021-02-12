قانوني يُوضح العقوبات المنتظرة بعد أحداث مباراة الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، العقوبات المنتظرة بعد أحداث لقاء الأهلي والاتحاد، وذلك بعد النقاش الحاد الذي دار بين حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد والحكم محمد الهويش عقب نهاية الشوط الأول.

غرامة وإيقاف بعد أحداث لقاء الأهلي والاتحاد:

وغرد محمد الديني قائلًا: “ما شاهدناه من سلوم مُسيء بين شوطي لقاء العميد والراقي، تجاه حكم المباراة، فإنه وفقًا للمادة 49 فقرة 2/ 1 من لائحة لجنة الانضباط، فيجوز معاقبة أي شخص بالإيقاف مباراتين للإساءة إلى مسؤول المباراة أو القيام بسلوك غير رياضي وغرامة قدرها 20 ألف ريال”.

وكان مقطع فيديو للمصور قصي نقادي، أظهر البلوي وهو يتحدث مع الحكم محمد الهويش بين شوطي لقاء الأهلي والاتحاد، ولكن الأمر أدى لتطور النقاش وإشهار البطاقة الصفراء في وجه البلوي.

البلوي يكشف التفاصيل:

وتحدث البلوي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ”الموضوع كله يكمن في حديثي مع الهويش حول عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد والضرب الذي تعرض له رومارينيو، ويبدو أنه لم يكن متقبلًا كلامي، هذا كل ما حدث لم أُوجه أي لفظ مسيء له، وكان هناك الكثير من الأشخاص شهود العيان”.

وأضاف حامد البلوي: ”علامات استفهام كثيرة على أداء الحكم محمد الهويش، دائمًا يكون حكمًا في مباراة كبيرة يكون الاتحاد طرفًا فيها وأخطاؤه متكررة ولا يُوجد أي تطور، يعني هناك ركلة جزاء للاتحاد بالدقيقة الـ35 من الشوط الأول لم تُحتسب، وأيضًا نفس الحكم حرمنا من ركلة جزاء لعبدالعزيز البيشي في لقاء الهلال، أنا أدعم الحكم السعودي، ولكن أرجو تغيير الحكم محمد الهويش في مباريات الاتحاد، ورؤية وجه جديد لحكم سعودي، وأنا متقبل أخطاءه، ولكن أرجو تغيير الهويش”.







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