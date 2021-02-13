قتلى في تحطم طائرة إسرائيلية

المواطن - متابعة

لقي شخصان إسرائيليان حتفهما عصر اليوم، السبت، في حادث تحطم طائرة خفيفة في العفولة شمال البلاد.

وذكر موقع “والاه” أن سائق الطائرة وراكباً كان برفقته، قُتلا في حادث تحطم الطائرة في منطقة مفتوحة بالعفولة.

وأوضح أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لنقل الضحايا فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في ظروفه.

وقبل أيام سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، متابعًا أنه لا خشية من تسرب للمعلومات.







شارك الخبر