قرار جديد بـ الأهلي بعد أزمة تصريحات العويس والسومة

المواطن - محمد سمعه

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قرر مجلس إدارة الأهلي، إصدار قرار آخر تعقيبًا على الأزمة التي حدثت للنادي بسبب تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس بعد الخسارة من الشباب يوم الاثنين الماضي بثلاثية دون رد.

وكانت إدارة الراقي قررت معاقبة الثنائي بسبب التصريحات التي ألمحت لوجود تقصير إداري من قبل إدارة الرئيس عبدالإله مؤمنة.

وكشفت تقارير صحفية عن قرار آخر صُدر من قبل إدارة الراقي ويقضي بمنع إدلاء أي لاعب من الفريق الكروي الأول، بتصريحات لأي قنوات فضائية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وفقًا لصحيفة “الرياضية”.

التحدث فقط للناقل الرسمي للدوري:

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يقضي أيضًا بالسماح للاعبي الأهلي بالتحدث فقط مع القناة الرياضية السعودية الناقل الرسمي لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ كون الظهور إلزاميًّا، ومن يُخالف دعوته لمنطقة Flash Interview من اللاعبين يُعاقب من قبل لجنة الانضباط.

فوز الأهلي يُقربه من الوصافة:

ويستعد الراقي لمواجهة فريق الفيصلي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الأهلي، للفوز، من أجل الوصول للمركز الثاني مؤقتًا مع الهلال، قبل مباراة الهلال والفتح مساء بعد غد الأحد في الدوري.

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