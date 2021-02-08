قرار مدرب الأهلي المهم قبل الديربي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أصدر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قرارًا بغلق تدريبات الفريق الأول حتى موعد مباراة الاتحاد بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” أن النادي سيغلق تدريباته وستكون بعيدة عن الأعين حتى مواجهة نادي الاتحاد يوم الخميس المقبل بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في الوصافة والاتحاد رابعًا

وقبل مواجهة نادي الاتحاد، يحتل الراقي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي الشباب، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويسير النادي الأهلي بخطى ثابتة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل مدرب الراقي يُفضّل خوض معسكر مغلق عن أعين الإعلام والجماهير من أجل التركيز الشديد، خاصة أن الراقي مُطالب بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري.

الأهلي لم يحقق الدوري منذ 5 سنوات

ولم يحقق الراقي لقب دوري المحترفين منذ موسم 2015/2016 حيث فاز باللقب وحقق أيضًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت قيادة مدربه الأسبق السويسري كريستيان جروس.

يذكر أن الراقي كان هزم الوحدة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشرائع في مكة المكرمة، بعد مباراة مثيرة انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.







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