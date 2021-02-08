قصة إصابة شادية بمرض السرطان تتجدد في ذكرى ميلادها

المواطن - سعد البحيري

تجددت قصة إصابة الفنانة المصرية الراحلة شادية بمرض السرطان بالتزامن مع ذكرى يوم ميلادها الذي يوافق يوم الثامن من فبراير قبل 90 عامًا وكيف قادها اكتشاف إصابتها بالسرطان إلى اعتزال الفن.

إصابة شادية بالسرطان

أثناء مشاركتها في تصوير مسرحية “ريا وسكينة” مع عبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير وسهير البابلي، شعرت شادية ببعض الألم واكتشفت بالصدفة إصابتها بـ مرض سرطان الثدي، ولم تُظهر ذلك لجمهورها بل أكملت عرض المسرحية لأكثر من مرة حتى انتهى موسم عرضها ثم سافرت وتلقت العلاج، وبعدها قررت الاعتزال وتبرعت بـ منزلها ليُصبح مركزًا لأبحاث السرطان في مصر.

محبو شادية يتذكرون مسيرتها

وقد احتفى محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد شادية التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1931 وتوفيت في 28 نوفمبر 2017 بعد مسيرة من العطاء الفني في السينما والمسرح والتلفزيون واستذكر محبوها أدوارها التاريخية التي أثرت السينما العربية والمصرية وجعلت منها واحدة من رائدات الفن في القرن العشرين.

من هي الفنانة شادية ؟

اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، ولدت في حي الحلمية في القاهرة وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 واستمرت حتى 1984 وقدمت خلال هذه الفترة حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية.

شادية توفيتبعد سنوات طويلة من اعتزالها الفن في عام 2017.







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