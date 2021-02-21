قصة الخيّال الذي أُطلق اسمه على الجواد مشرف بطل كأس السعودية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الجواد مشرف المملوك للأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل من الفوز بلقب كأس السعودية العالمي للخيل مساء اليوم السبت، وذلك بعد إثارة كانت موجودة في الشوط الثامن من السباق.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن صورة الخيال مشرف الذي حقق إنجازات عدة في إسطبل الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل في الزمن الماضي، حيث أُطلق اسمه على الجواد الذي فاز بلقب كأس السعودية اليوم.

الخيّال مشرف حقق إنجازات عدة:

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “صورة للأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل مع الخيّال مشرف المُسمى عليه الجواد بطل كأس السعودية، اللي أسعدنا بانتصاره الليلة”.

وفي السياق ذاته كشف الإعلامي سلطان الغشيان مقدم برنامج “الدوري مع وليد” قصة الجواد مشرف، حيث أكد بأن إنجازات الخيّال مشرف التي تحققت لإسطبل الأمير عبدالرحمن العبدالله، جعلت الأمير يُطلق اسمه على الجواد تيمنًا به.

الجواد مشرف يحصد اللقب الأغلى بعد منافسة شرسة:

وشارك في بطولة كأس السعودية التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث بلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالميًّا من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

وتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق “تشوا ويزرد” و”بانكوك”، و”قريت سكوت“، و”ماكس بلاير” و”نيكس قو” تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي.

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