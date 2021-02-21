قفاز محمد العويس يُقربه من النصر !

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، من أجل الانتقال لنادي النصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل هبوط مستوى الحارس الأسترالي برادلي جونز.

وسبق لـ العويس أن نشر فيديو ألمح من خلاله أنه في طريقه للانضمام إلى النصر، بعد رحيل عبدالفتاح عسيري من الأهلي لـ أصفر العاصمة بالفترة الماضية.

ثاني تلميح من العويس

ولكن يبدو أن العويس قد أظهر تلميحًا جديدًا من خلاله قد يكون في طريقه لـ النصر بالفترة المقبلة، وذلك بعد أن أهدى قفازه لأحد ناشئي نادي النصر.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الزهراني عبر حسابه في “تويتر” أن محمد العويس أهدى قفازيه لحارس ناشئين النصر، في لقاء جمع بينهما مؤخرًا.

الأهلي لا يستطيع التفريط في محمد العويس

وسيكون من الصعب على الأهلي، التفريط في العويس خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الراقي بحاجة للحفاظ على كافة عناصره من أجل المنافسة على الفوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الشباب، غدًا الاثنين في قمة من قمم الجولة الـ20 بدوري المحترفين.

وكان العويس عُوقب من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب أحداث مباراة الأهلي والقادسية في دوري المحترفين، ومحاولته الهجوم على أحد مسؤولي القادسية في المدرج بعد نهاية اللقاء.

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