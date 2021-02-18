كاريلو يخطف الأنظار ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البيروفي أندريه كاريلو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتفاق في جميع البطولات، وذلك قبل مباراتهما المنتظرة اليوم.

كاريلو يتألق ضد الاتفاق

ولعب أندريه كاريلو 6 مباريات من قبل جمعت الهلال بنظيره الاتفاق في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وكانت أول مباراة يخوضها كاريلو ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين عام 2018، وسجل هدف وصنع آخر، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برباعية مقابل هدف.

وسجل النجم البيروفي هدفًا في مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس الملك في أبريل 2019، وصنع هدفًا خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أكتوبر 2019.

وغاب كاريلو عن الصناعة والتسجيل في مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس الملك التي أُقيمت في يناير 2020، وسجل هدف في مباراتهما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مارس الماضي، وهز شباك فارس الدهناء خلال مواجهتهما الأخيرة بالدوري.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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