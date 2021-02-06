كاريلي في طريقه لمغادرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن وجود تفكير من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد، لمغادرة العميد مع نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة “لانس” البرازيلية أن اسم كاريلي طُرح بقوة على طاولة المفاوضات في نادي فلوميننسي البرازيلي لتدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان كاريلي تعرض لانتقادات قوية من الناقد الرياضي جمال عارف، بعد خسارة العميد من الاتفاق في الجولة الـ16 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يعود لطريق الانتصارات:

وفاز الاتحاد في الجولة السابعة عشرة على نادي الفتح أول أمس الخميس ليعود لطريق الانتصارات بعد الخسارة من الاتفاق.

مواجهة نارية بين الاتحاد والأهلي الخميس:

وسيواجه العميد، جاره الأهلي في الجولة الـ18 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعد الفوز على الفتح، أما النادي الأهلي فيتواجد في الصدارة برصيد 33 نقطة بعد التفوق على الوحدة.







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