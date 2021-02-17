كاريلي يُتابع شباب الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يُتابع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مباريات فريق الشباب في نادي الاتحاد، تمهيدًا لضم العناصر المميزة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كاريلي يُراقب اللاعبين الشباب

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن كاريلي يواصل متابعته لمباريات فريق الشباب في النادي باستمرار؛ لرغبته في تصعيد عدد من العناصر المميزة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والوقوف على مستوياتهم بنفسه.

وكان كاريلي قد صعد الثنائي عبد الرحمن ناجي وحسن الأسمري، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة مشاركة المتميزين من درجة الشباب، وذلك على الرغم من خوضهم مباريات دوري الممتاز تحت 19 عامًا.

ويطمح المدرب البرازيلي كاريلي لتجهيز بدائل مميزة من فريق درجة الشباب، أملًا في تكوين فريق يجمع بين الخبرة والشباب، ويكون قادرًا على المنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأداء تطور كثيرًا هذا الموسم.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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