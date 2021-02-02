كاوست ومبادرة مستقبل الاستثمار تتفقان على تعزيز الأبحاث

المواطن - واس

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) ، ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، مذكرة تفاهم للتعاون في المشروعات والفعاليات البحثية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة العلمية واتاحتها للجميع .

ومثّل كاوست في توقيع الاتفاقية التي جرت في الدورة الرابعة من مؤتمر الاستثمار الدولي في الرياض رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان ، فيما مثّل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار رئيسها التنفيذي ريتشارد أتياس.

أهداف شراكة كاوست ومبادرة مستقبل الاستثمار

وأوضح البروفيسور تشان أن هذه الشراكة تؤكد التزام كاوست بالتقدم التقني القابل للتنفيذ الذي يسهم في التنمية والرفاهية في العالم ، فيما أكد أتياس أن توقيع المذكرة يعكس حرص الطرفين على النهوض بالبحث العلمي وإتاحة المعرفة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وتستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال هذا الشهر ، الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”، الذي ينعقد في عدة مدن حول العالم ، ليجمع القادة والمستثمرين وصانعي السياسات بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.

وستنعقد مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات ، بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عبر تقنية البث المباشر.







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