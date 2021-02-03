كل ما تريد معرفته عن تطبيق توكلنا ورابط وطريقة التسجيل

المواطن - الرياض

أصبح تطبيق توكلنا من الشروط الإلزامية لدخول الأسواق والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ما هو تطبيق توكلنا ؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا ؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

في سياق متصل، حثت وزارة التجارة منسوبيها ومراجعيها الراغبين في زيارة مكاتبها وفروعها بجميع مناطق المملكة على التأكد من توفير تطبيق توكلنا لديهم، حيث بات شرطًا إلزاميًّا للدخول جميع الفروع لاستعراض الحالة الصحية لحاملي التطبيق ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

أهمية تفعيل تطبيق توكلنا :

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حرصت منذ بدء جائحة “كورونا” على توفير بيئة عمل صحية ملائمة للإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بمسافات التباعد وتوفير المنظفات والمعقمات وتمكين العمل عن بعد.

كما تواصل الوزارة منذ بدء الجائحة بث رسائل صحية توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لمنسوبيها ومراجعيها للقضاء على انتشار هذا الفيروس.

توكلنا شرط لدخول تعليم الرياض :

تطبيق توكلنا في تعليم عسير :

من جهة أخرى اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني، أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرت تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية وتشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتكثيف البرامج التوعوية.







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