كم تساوي البيتكوين بعملة بلدك؟

المواطن - الرياض

شغلت عملة البيتكوين العالم خلال الأشهر الأخيرة بعدما زادت قيمتها بما يوازي 80% خلال 50 يومًا؛ ما يجبر البعض على إعادة النظر في التعامل مع العملات الرقمية.

قيمة البيتكوين في 2021

وصلت مكاسب عملة بيتكوين المشفرة إلى حوالي 80% منذ بداية العام الحالي، وتمكنت العملة صباح اليوم السبت من الاقتراب من مستويات الـ 56 ألف دولار أمريكي.

وبحسب CNBC عربية فقد تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين التريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم السبت، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم. وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجًا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق الـ 55 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11%، وصعدت منذ بداية الشهر 64% تقريبًا. قيمة البيتكوين مقابل العملات العربية وبحسب متوسط أسعار الصرف اليوم فيمكن حساب قيمة بيتكوين مقابل عدد من العملات العربية كما يلي: الإمارات: 205 آلاف درهم.

سلطنة عمان: 22 ألف ريال.

السعودية: 209 آلاف ريال.

قطر: 204 آلاف ريال.

الكويت: 17 ألف دينار.

البحرين: 21 ألف دينار.

الأردن: 40 ألف دينار.

العراق: 82 مليون دينار.

سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليوناً في السوق الموازية)

لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليوناً في السوق الموازية)

مصر: 874 ألف جنيه.

الجزائر: 7.5 ملايين دينار.

المغرب: 500 ألف درهم.

تونس: 151 ألف دينار. تيسلا تستثمر في البيتكوين يذكر أن شركة تيسلا كانت قد أعلنت أنها سوف تستثمر 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة، وأشارت إلى أنها تنوي البدء في قبول العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العملة إلى مستوى قياسي جديد. وبحسب وكالة بلومبرغ، قالت الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية إنها قامت بالمراهنة على بيتكوين بعد تحديث سياستها الاستثمارية الشهر الماضي؛ للسماح للشركة بالاستثمار في الأصول الرقمية وكذلك السبائك الذهبية وصناديق الذهب المتداولة في البورصة.

شارك الخبر







شارك الخبر