كورونا في الكويت قد يخرج عن السيطرة والعناية المركزة Full

المواطن - متابعة

بلغت معدلات استيعاب العناية المركزة في مستشفيات الكويت 100 % بعد تسجيل 6 آلاف حالة كورونا في الكويت خلال الأيام الستة الأخير الأمر الذي دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر حول تزايد معدلات الإصابة.

الكويت تحذر من تفشي كورونا

وبحسب صحيفة القبس الكويتية حذرت وزارة الصحة، على لسان ناطقها الرسمي د. عبدالله السند، من أن الأمور بهذا التصاعد معرّضة لتكون خارج نطاق السيطرة، ولا مجال للمجاملة خلال الأيام المقبلة، كاشفة عن مؤشرات مقلقة؛ أبرزها تراجع نسبة الشفاء، فضلًا عن تسجيل 21 حالة وفاة من السبت الماضي حتى أمس الخميس.

لقاح كورونا في الكويت

من جهة أخرى واصلت الوزارة افتتاح المراكز الصحية المخصصة للتطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في إطار خطتها لتسريع وتيرة التطعيمات، التي تستهدف الانتهاء من إعطاء اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين المسجلين عبر الموقع الإلكتروني، ويتوقّع أن يتم ذلك خلال أشهر معدودة، بشرط وصول كميات اللقاحات المتعاقد عليها.

ومن المرجح، وفق المسؤولين، البدء بتحديد مواعيد التطعيم لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وفق أولوية التسجيل وحسب الحالات الصحية للمسجلين.

حالات كورونا في الكويت

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 985 حالة.

وبذلك يبلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 114 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.







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