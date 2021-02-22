كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة

المواطن - الرياض

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كشفت فتاة كورية ولدت في المملكة عن تجربتها والأشياء التي أحبتها في السعودية.

تعلمت العربية:

وقالت مين يونج كيم، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إنها درست في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتها السعوديات، متابعة أنها تتحدث اللغة الإنجليزية أكثر من العربية.

تحب الكبسة:

تابعت أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة، وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات، مشددةً على أنها أحبت الثقافة السعودية والسعوديين، وتعتبر السعودية بلدها الثاني، متابعة: أنها تحب “الكبسة” والمندي، وتعشق القهوة العربية.

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