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كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة
درست في جامعة الملك سعود

كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة

2021/02/22
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كورية ولدت في السعودية : أحب الكبسة
المواطن - الرياض

العناوين الفرعية
1 تعلمت العربية:
2 تحب الكبسة:

كشفت فتاة كورية ولدت في المملكة عن تجربتها والأشياء التي أحبتها في السعودية.

تعلمت العربية: 

وقالت مين يونج كيم، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إنها درست في جامعة الملك سعود، وتعلمت اللغة العربية من صديقاتها السعوديات، متابعة أنها تتحدث اللغة الإنجليزية أكثر من العربية.

تحب الكبسة: 

تابعت أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في الجامعة، وتخصصت في التايكوندو بعد دراسة دامت 4 سنوات، مشددةً على أنها أحبت الثقافة السعودية والسعوديين، وتعتبر السعودية بلدها الثاني، متابعة: أنها تحب “الكبسة” والمندي، وتعشق القهوة العربية.

 


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